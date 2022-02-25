معدلات الانتحار الشهرية في العراق تزداد 40% مطلع العام 2022

2022/02/25 | 00:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الداخلية العراقية يوم الخميس 24 شباط/فبراير 2022 إحصائية بحالات الانتحار الشهرية في المحافظات كافة.

تكثر حالات الانتحار في كركوك وذي قار وديالى وبغداد بحسب الشرطة المجتمعية

وكشف مدير الشرطة المجتمعية غالب العطية في تصريح للوكالة الرسمية وتابعها "ألترا عراق"، عن "زيادة في عدد حالات الانتحار لا سيما بين الشباب" موضحًا أن الأسباب كثيرة "منها اقتصادية والمتمثلة بالبطالة وكذلك التعنيف والتفكك الأسري والمخدرات، فضلًا عن الابتزاز الإلكتروني لا سيما لدى الفتيات".

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وأشار إلى "كثرة حالات الانتحار في بغداد بحكم عدد سكانها" لكن المقارنة ليست بأعداد المنتحرين، بحسب العميد، "وإنما بنسبة المتضررين، إذ نلاحظ كركوك وذي قار وديالى وبغداد تكثر فيها حالات الانتحار".

ولفت إلى أنّ "مواقع التواصل الاجتماعي تلعب دورًا سلبيًا بموضوع الانتحار، حيث بعضها تشرح كيفية تعلم الانتحار"، مبينًا أن "الشرطة المجتمعية تقوم بدورها للحد من الانتحار من خلال التثقيف ونشر برامج التوعية، لا سيما وهي تكثف جهودها مع قرب إعلان نتائج الامتحان حيث تكثر فيها حالات الانتحار".

وكانت لجان متخصصة قد حذرت في وقت سابق من "خطورة الضغط النفسي على الطلبة وتأثيراته النفسية في دفع بعضهم للانتحار أو العزوف عن الدراسة"، مؤكدة "ضرورة معالجة الأمور بمرونة بعيدًا عن أي ضغوط".

ومنعت الشرطة المجتمعية بحسب مديرها "33 حالة انتحار خلال العام 2021، إذ تتم متابعتهم ومتابعة عوائلهم".

ولفت العطية إلى أنّ "معدل الانتحار شهريًا العام الماضي أكثر من 60 حالة، بينما خلال الشهرين الأول والثاني من العام الحالي تجاوزت 100 حالة".

وأضاف أن "مجموع حالات الانتحار المسجلة خلال العام 2021 بلغت أكثر من 774 حالة"، لكنه قال إن "هذه الأرقام عندما تتم مقارنتها بالمعدلات العالمية؛ نجد أن العراق أفضل من بقية الدول".

وأشار مدير الشرطة المجتمعية الى أن "هناك مواقع إلكترونية (تثقف) على الانتحار، ونسعى مع الجهات المسؤولة لإغلاق تلك المواقع".

ارتفع معدل الانتحار شهريًا خلال الشهرين الأول والثاني من العام الحالي إلى أكثر من 100 حالة بزيادة نسبتها 40%

وبلغت حالات الانتحار المسجلة في عام 2021، 772 حالة وهي أكثر بنحو 100 حالة عن العام الماضي التي بلغت فيه نسبة الانتحار 663 حالة، وفقًا لوزارة الداخلية.

وأشارت الوزارة في بيان سابق إلى أنّ "حالات الانتحار بدأت منذ العام 2016 تتجه نحو الازدياد، ففي العام 2016 بلغت حالات الانتحار 393 حالة، وفي العام 2017 بلغت 462 حالة وفي العام 2018 بلغت حالات الانتحار 530 حالة، أما في العام 2019 فقد بلغت 605 حالات".

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لماذا ينتحر الشباب في العراق؟

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