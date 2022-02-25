انفجار رمانة يدوية قرب منزل في البنوك ببغداد

2022/02/25 | 01:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم، بانفجار رمانة يدوية بالقرب من منزل في منطقة البوك في العاصمة بغداد.واخبر المصدر “ايرث نيوز”، ان “الصوت الذي سمع في منطقة البنوك في العاصمة بغداد ناتج عن انفجار رمانة يدوية”.واشار الى ان “الرمانة انفجرت قرب منزل في المنطقة المذكورة دون أن تسفر عن اي اصابات تذكر”.ا ع

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