2022/02/25 | 01:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة تأهل فريق برشلونة الإسباني إلى الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، بالفوز على مضيفه نابولي الإيطالي، في مباراة إياب المرحلة الأولى من دور خروج المغلوب، بنتيجة (4-2).وبالتالي يصل برشلونة للدور القادم بمجموع المباراتين، خمسة أهداف مقابل هدفين، بعد أن انتهت مباراة الذهاب على ملعبه في الأسبوع الماضي، بنتيجة (1-1).

تقدم فريق برشلونة في المواجهة بهدف جاء في الدقيقة الـ 8 من هجمة مرتدة سريعة، حيث أوصل أوباميانج الكرة إلى أداما تراوري، الذي مررها لجوردي ألبا، ليتقدم ويضعها بيمناه في المرمى.

وجاء الهدف الثاني للبارسا في الدقيقة الـ 13 عن طريق لاعب الوسط الهولندي فرانكي دي يونج، الذي تقدم بالكرة إلى مشارف منطقة الجزاء، وسددها بشكل رائع في مرمى الحارس ميريت.

وتمكن أصحاب الأرض من تقليص الفارق بهدف جاء في الدقيقة الـ 23 عن طريق ركلة جزاء سددها بشكل جميل القائد لورينزو إنسيني على يمين الحارس مارك أندريه تير شتيجن.

وفي نهاية الشوط الأول سجل قلب الدفاع جيرارد بيكيه الهدف الثالث للفريق الكاتالوني، ليعقد الأمور كثيراً على فريق نابولي.

وعند الدقيقة الـ 59 سجل بيير إيمريك أوباميانج الهدف الرابع للفريق الزائر، بعد كرة مررها له تراوري، وسددها المهاجم الجابوني بشكل ممتاز في الشباك.وقد قلص البديل ماتيو بوليتانو الفارق، بتسجيله الهدف الثاني لفريق نابولي، في الدقيقة الـ 87 من عمر المواجهة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يتاهل لربع نهائي الدوري الأوربي بفوزه على نابولي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يتاهل لربع نهائي الدوري الأوربي بفوزه على نابولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).