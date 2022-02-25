الكاظمي يأمر بنقل مدير الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع (وثيقة)- عاجل

2022/02/25 | 01:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رئيس أركان الجيش بإجراء تغييرات في مناصب "هامّة".ووفقا لوثيقة حملت توقيع رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله، فإنه تقرر نقل اللواء الركن فائز فاضل أحمد المعموري من منصب مدير مديرية الاستخبارات العسكرية، إلى رئاسة أركان الجيش.



كما جرى نقل اللواء الركن زيد حوشي خلف وادي، من منصب معاون مدير مديرية الاستخبارات العسكرية، إلى منصب مدير مديرية الاستخبارات العسكرية.





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