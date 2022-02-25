2022/02/25 | 01:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في اتصال هاتفي.. ماكرون يدعو بوتين لوقف الهجوم على أوكرانيا "فورا") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في اتصال هاتفي.. ماكرون يدعو بوتين لوقف الهجوم على أوكرانيا "فورا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).