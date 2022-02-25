الآن.. أمطار رعدية غزيرة و ’حالوب’ في العاصمة بغداد



الآن.. أمطار رعدية غزيرة و ’حالوب’ في العاصمة بغداد
2022/02/25 | 01:12 - المصدر: وكالة ناس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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