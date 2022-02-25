الطريق إلى شانغهاي، مشاهد على متاهات العرب في إسرائيل - جواد بولس

2022/02/25 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بولس مشاهد على متاهات العرب في إسرائيلستصبح مشاهد هبة شهر أيار / مايو المنصرم مجرد فواصل صغيرة في حياة شعب عرف الأمل مطويًا، منذ أكثر من مائة عام، في صفحة وعدٍ بريطانيٍّ مشؤوم؛ وتجرّع حليب فجرٍ ذبحوه في عام النكبة.



وستمضي الشهور ولن يبقى في الذاكرة غير الغصات وفي الصدور غير الوجع.أعود إلى تلك الهبة وتبعاتها بعد أن قرأت، يوم الاربعاء الماضي، في جريدة هآرتس العبرية، ما قاله ممثل النيابة العام ......





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