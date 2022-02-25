خريطة الغزو الروسي

2022/02/25 | 01:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكبر هجوم تشنه دولة أوروبية ضد أخرى منذ الحرب العالمية الثانية.هذه خريطة المعركة في أوكرانيا حتى الآن.

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