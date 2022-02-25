2022/02/25 | 01:35 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النوري لبرنامج علنا كتلة الثبات الوطني تضم جميع اطراف الاطار ومنفتحة على الجميع داخل البرلمان) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: gpjVOPJFedA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النوري لبرنامج علنا كتلة الثبات الوطني تضم جميع اطراف الاطار ومنفتحة على الجميع داخل البرلمان) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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