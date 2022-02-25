تبادل طرد دبلوماسيين بين واشنطن وموسكو والنواب الأمريكيون المتحدون عادة في الحروب منقسمون إزاء أوكرانيا

2022/02/25 | 01:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورتان متلاصقتان للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين (يمين) والأميركي جو بايدن © /ارشيف ميخائيل ميتسيل, ماندل انغان واشنطن (أ ف ب) – موسكو – -الزمان أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية الخميس أن واشنطن طردت المسؤول الثاني في السفارة الروسية ردا على طرد دبلوماسي أميركي في روسيا في 17 شباط/فبراير.وأوضح المسؤول أنه […]

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