2022/02/25 | 02:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، إن "جميع الأدلة تشير إلى أن روسيا تعتزم تطويق وتهديد العاصمة الأوكرانية كييف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا: روسيا تخطط لما هو أسوأ للشعب الأوكراني) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا: روسيا تخطط لما هو أسوأ للشعب الأوكراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).