الى صديقي ...أخي فراس معلا - عباس علي العلي

2022/02/25 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي ما من بوابات مفتوحة على مصراعيهايمكنها أن تؤدي إليكولا حتى شرفاتتطل حيث أنت تختفي عن ظلكولا من خنادقتفصل بيني وبينك وبين القدر المكتوبفالموت يبصرنا في كل لحظةينكح أرواحنا واحدا بعد واحد يفعل بنا كزناة الليل يفعلها متأكدا ومختاراويمضي هرباإذا لا تحمل حقائبكوتودعوأفرغ ما في جيبك مما ترك أل فرعون وأنتظر على أول الطريقلعل طائفة من الهاربي ......





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