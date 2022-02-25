"فظائع حرب بوتين تتضح".. ملخص اليوم الأول من الغزو الروسي لأوكرانيا

2022/02/25 | 02:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المطارات الأوكرانية تحت القصف، صافرات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء البلاد، وانفجارات في العاصمة كييف، هذه مشاهد لما اعتقد الكثيرون أنه لن يحدث أبدًا، غزو روسي غير مبرر لأوكرانيا على نطاق واسع، فيما توصف بأكبر حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، إليكم ملخص ما حدث في اليوم الأول.

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