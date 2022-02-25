2022/02/25 | 02:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mgtA42bSccI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحكمة الاتحادية تؤجل الدعوى المقدمة للطعن بقرار اعادة فتح الترشيح لرئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحكمة الاتحادية تؤجل الدعوى المقدمة للطعن بقرار اعادة فتح الترشيح لرئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).