أوكرانيا تحظر سفر الذكور بين 18 و60 عامًا.. وزيلينسكي: مجموعات تخريب روسية دخلت كييف

2022/02/25 | 03:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي، في وقت متأخر من يوم الخميس، دخول ما وصفهم بـ"مجموعات تخريب روسية" إلى العاصمة كييف.

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