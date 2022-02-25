اكتشاف طريقة لتحويل الخلايا الجذعية إلى عظام عبر الموجات الصوتية

2022/02/25 | 03:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتمكّن فريق من الباحثين بمعهد ملبورن الملكي للتكنولوجيا في أستراليا، من تطوير تقنية حديثة تعتمد على الموجات الصوتية لتحويل الخلايا الجذعية إلى خلايا عظمية، الأمر الذي يمنح أملاً جديداً في إعادة نمو العظام المفقودة بسبب الأمراض التنكسية أو السرطانية.وأوضحت الدراسة التي أجراها الباحثون، وفقاً لمجلة "Small" العلمية، أنه يمكن معالجة الخلايا الجذعية عبر علاج تحفيزي مدته 10 دقائق يومياً، وذلك باستخدام موجات صوتية عالية التردد لتحويلها إلى خلايا عظمية في أقل من 5 أيام.من جانبها، أفادت نائب مستشار المعهد الملكي، آمي جيملي، بأن هذه الطريقة لا تتطلّب عقاقير خاصة لتحفيز العظام، ولكنها تتطلب خلايا جذعية مستخرجة من نخاع عظم المريض ليتم تعريضها إلى موجات صوتية يبلغ ترددها 10 ميغاهرتز.

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