فيديو يظهر إطلاق نار على أكاديمية عسكرية في سومي بأوكرانيا

2022/02/25 | 03:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتاح بريق دراماتيكي المدرسة العسكرية في سومي بأوكرانيا، وفقًا لبيان المدرسة ومقاطع فيديو متعددة حددتها شبكة CNN جغرافيًا.

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