سوريا تقرر خفض الإنفاق بعد الغزو الروسي لأوكرانيا

2022/02/25 | 04:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الأنباء المملوكة للدولة إن حكومة النظام السوري المنكوبة اقتصاديا قررت، الخميس، خفض الإنفاق في محاولة للحد من تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا خوفا من ارتفاع أسعار النفط والقمح بشكل حاد.

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