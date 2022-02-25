زيلينسكي يعلن مقتل 137 جنديا أوكرانيا وإصابة 316 في اليوم الأول للهجوم الروسي

2022/02/25 | 04:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي، في وقت متأخر من يوم الخميس، مقتل ما لا يقل عن 137 جنديا أوكرانيا وإصابة 316 آخرين منذ بدء الهجوم الروسي في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

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