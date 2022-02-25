تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا تصل إلى كرة القدم

2022/02/25 | 05:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوزت المخاوف من تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا الأوساط السياسية وانتقلت إلى ملاعب كرة القدم حيث أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم و الاتحاد الدولي (الفيفا) أنهما "يراقبان الوضع" حيث تهدد الأزمة المتصاعدة المباريات الأوروبية والدولية

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