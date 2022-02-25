في اليوم الأول للحرب.. أثرياء روسيا يخسرون 39 مليار دولار

2022/02/25 | 06:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يتأخر تأثير الحرب في أوكرانيا على كبار الأثرياء الروس إذ في أقل من 24 ساعة، فقدوا 39 مليار دولار من ثراوتهم، وفق تقرير من وكالة بلومبرغ.

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