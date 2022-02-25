2022/02/25 | 06:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، طرد المسؤول الثاني في السفارة الروسية في واشنطن، ردا على طرد روسيا لنظيره الأمريكي، في وقت سابق من هذا العام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تطرد المسؤول الثاني في السفارة الروسية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تطرد المسؤول الثاني في السفارة الروسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).