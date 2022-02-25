كيف تتحرك قوات روسيا بأوكرانيا؟ جنرال أمريكي سابق يوضح لـCNN

2022/02/25 | 06:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح الجنرال المتقاعد، مارك هيرتلينغ، القائد السابق للجيش الأمريكي في أوروبا والجيش السابع، ما يتم ملاحظته من تحركات القوات الروسية بأوكرانيا والتنسيق فيما بينها.

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