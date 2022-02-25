2022/02/25 | 07:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيطرت القوات الروسية على محطة تشيرنوبيل التي شهدت عام 1986 أسوأ حادث نووي في التاريخ، بعد قتال مع القوات الأوكرانية، الخميس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سر المحطة النووية العاطلة.. لماذا تقاتلت روسيا وأوكرانيا على تشيرنوبل؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سر المحطة النووية العاطلة.. لماذا تقاتلت روسيا وأوكرانيا على تشيرنوبل؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).