2022/02/25 | 07:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صور أقمار صناعية التقطتها "Capella Space" تحركات القوات الروسية وكيف دخلت وتمكنت من السيطرة على موقع تشيرنوبل في أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور أقمار صناعية مساء الخميس لتحركات روسية.. ماذا تكشف؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور أقمار صناعية مساء الخميس لتحركات روسية.. ماذا تكشف؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).