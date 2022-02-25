أوكرانيا: بوتين يزيد الأمر سوءا باعترافه بجمهوريتي دونباس وإرسال قواته إلى هناك - خورخي مارتن

2022/02/25 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خورخي_مارتن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعترافه باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، الواقعتان في جنوب شرق أوكرانيا، وأرسل قوات “حفظ سلام” روسية إلى كلتا المنطقتين.



يمثل هذا تصعيدا كبيرا للصراع بين روسيا والإمبريالية الغربية.



ما هي المصالح الكامنة وراء الصراع؟ وما هو الموقف الذي يجب على الحركة العمالية العالمية تبنيه؟أعلن الغرب بالفعل أنه سيرد بفرض عقوبات اقتصادية سبق له أن هدد بها من قبل ......





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