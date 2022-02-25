التضخم والاضطراب والانتفاضات: “الوضع الطبيعي الجديد” للرأسمالية العالمية - فريد ويستون

2022/02/25 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فريد_ويستون لقد أدت الجائحة إلى مفاقمة وتعميق أزمة الرأسمالية التي كانت موجودة بالفعل.



نحن نواجه الآن أعمق أزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية منذ عقود.



وعلى الرغم من بعض الانتعاش، فإن التدابير التي اضطر الرأسماليون إلى اتخاذها في الفترة الماضية (أي ضخ مبالغ هائلة من الإنفاق الحكومي) قد أصبحت محسوسة الآن على شكل ارتفاع للتضخم، مما أدى إلى أزمة ارتفاع متزايد لتكلفة المعيشة التي تثير الاستياء وعدم الاستقرار ......





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