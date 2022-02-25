فليخرج بوتين والولايات المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي من أوكرانيا الآن! - الرابطة الأممية للعمال

2022/02/25 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الرابطة_الأممية_للعمال بيان الرابطة الأممية للعمال- الأممية الرابعة فليخرج بوتين والولايات المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي من أوكرانيا الآن!من أجل أوكرانيا موحدة متحررة من الاضطهاد الروسي!1- بوتين وقّع مؤخرا على مرسوم يعترف فيه بـ “الجمهوريات المزعومة” في دونيتسك ولوغانسك كدولتين مستقلتين خارج حدود أوكرانيا.



وفي ذات الوقت، وتحت غطاء “معاهدات الصداقة” المبرمة مع السلطات التابعة في هاتين المنطق ......





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