"زيلينسكي على الجبهة وبوتين في المقهى".. حقيقة صور انتشرت بعد الغزو

2022/02/25 | 07:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة قديمة للرئيس الأوكراني، وفيديو قديم للرئيس الروسي

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