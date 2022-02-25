مصدران يكشفان لـCNN تقديرات إدارة بايدن لكم تبعد القوات الميكانيكية الروسية عن كييف

2022/02/25 | 07:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدران لشبكة CNN أن مسؤولا رفيعا بإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أطلع مشرّعين أمريكيين، الخميس، على آخر التطورات فيما يتعلق بالهجوم الروسي على أوكرانيا.

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