مساع ألمانية لتعزيز الإنفاق العسكري بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا

2022/02/25 | 08:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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تعهدت الحكومة الألمانية تعزيز الإنفاق العسكري للمساعدة في صد الغزو الروسي لأوكرانيا بعد أن كشف قادتها عن الموارد المحدودة للغاية لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وأكد وزير المال كريستيان ليندنر أن الوقت حان لإحداث نقطة تحول في الاستثمار الدفاعي الألماني الذي طالما كان هدفا لانتقادات الحلفاء الغربيين.

وقال: "أخشى أننا أهملنا القوات المسلحة كثيرا في الماضي الى درجة أنها لم تعد قادرة على أداء واجباتها كما ينبغي، وأن تراجع الإنفاق الدفاعي لم يعد يتناسب مع زماننا".

وكانت أنغريت كرامب-كارينباور وزيرة الدفاع السابقة في عهد أنغيلا ميركل قد اعترفت في وقت سابق بفشل تاريخي لبرلين في تعزيز نفسها عسكريا.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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