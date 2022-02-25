حقائق: قدرات القوات المسلحة الأوكرانية في مواجهة روسيا

2022/02/25 | 08:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتفوق الجيش الروسي عن نظيره الأوكراني في العتاد وعدد الجنود، لكن القوات الأوكرانية قادرة على مقاومة الروس وإلحاق خسائر فادة بهم، وفق خبراء عسكريين.

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