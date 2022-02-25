فواكه وخضروات مفيدة للجسم ينصح بتناولها حتى نهاية الشتاء

2022/02/25 | 08:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الدكتورة يوليا بيغاريوفا، خبيرة التغذية الروسية، أنه من الأفضل فيالشتاء تناول الفواكه والخضروات الموسمية، ولكن هذا لا يعني أن منتجات الدفيئة غيرمفيدة.وتشير الخبيرة إلى أن البعض، لا يشتري الفواكه والخضروات المتوفرة في الأسواق طوال السنة، بليكتفي بتناول تلك التي خزنها في فصل الخريف.فأي الفواكه والخضروات تحتفط بخصائصها المفيدةحتى نهاية فصل […]

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