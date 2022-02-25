كاميرا توثق لحظة انفجار صاروخ روسي استهدف مطارا في أوكرانيا

2022/02/25 | 08:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع بزوغ الفجر، شوهدت عدة انفجارات ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، حيث رصدت الكاميرات جانبًا من شراسة الهجوم الذي تشنه القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية، وجاءت الهجمات بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية في أوكرانيا، كما دوت أصوات صفارات الإنذار في عاصمة البلاد كييف.

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