الاتحاد الأوروبي يعلن عن عقوبات جديدة تستهدف صناعة تكرير النفط الروسية

2022/02/25 | 08:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن العقوبات الأوروبيةالجديدة ضد روسيا الموجهة ضد قطاع الطاقة ستجعل “من غير الممكن” تحديث مصافيالنفط في روسيا.وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية في تصريح، عقب القمة الأوروبية، أن “العقوبات الأوروبية الجديدةموجهة ضد قطاع الطاقة في روسيا، وهو مجال اقتصادي رئيسي، ذو أهمية خاصة للدولة الروسية“.وأضافت أن “هذ […]

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