الجيش الأوكراني يستهدف لوغانسك

2022/02/25 | 08:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قالت السلطات في لوغانسك إنه مع حلول الساعة الثالثة صباحا بتوقيت موسكو، قصف جيش أوكرانيا 10 مراكز سكنية 33 مرة.

وأضاف البيان: "تفيد المعطيات في المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار، بأنه اعتبارا من الساعة 03:00 من يوم 25 شباط 2022، تم تسجيل 33 هجوما على 10 مراكز سكنية من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية".

وأشار البيان إلى أن "العمل جار في الوقت الراهن، لتحديد الخسائر البشرية والمادية".

وصباح يوم أمس الخميس، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين عن بدء العملية العسكرية الروسية لحماية سكان "جمهوريتي" دونيتسك ولوغانسك من اعتداءات الجيش الأوكراني، وذكر أن هدف العملية نزع سلاح أوكرانيا.

المصدر: روسيا اليوم

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