2022/02/25 | 08:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قفزت أسعار النفط قرابة 3٪ اليوم الجمعة حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تأجيج مخاوف الإمدادات العالمية حيث تستعد الأسواق للتأثير المحتمل للعقوبات التجارية على روسيا المُصدرة للنفط الخام.وارتفع خام برنت القياسي العالمي 2.72 دولارات ، أو 2.75٪، إلى 101.80 دولار للبرميل حوالي الساعة 0347 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة، بعد أن صعد […]

ظهرت المقالة من جديد..



ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من جديد.. ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من جديد.. ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).