الأسباب الاقتصادية للأزمة الروسية - الاوكرانية - سناء عبد القادر مصطفى

2022/02/25 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سناء_عبد_القادر_مصطفى توطئةيرجع تاريخ الاحتقان السياسي والاقتصادي في أوكرانيا الى العام 2008 حينما كانت بذمة اوكرانيا ديون قيمة الغاز الروسي التي بلغت 2.5 مليار دولار أمريكي---$---.



وكان الرئيس الأوكراني فيكتور يوشينكو وقتذاك قد طالب حكومته، بتسوية قضية الديون المترتبة عن الغاز الروسي في مدة 5 أيام من تاريخه.واتهم يوشينكو حكومة رئيسة الوزراء يوليا تيموشينكو شخصيا مسؤولية تراكم الديون.



حيث قال " طالما اوكران ......





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