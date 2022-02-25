النص الكامل لخطاب بايدن ورده على بوتين ومهاجمة أوكرانيا

2022/02/25 | 08:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخميس، خطابا رد فيه على إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عن عمليات عسكرية خاصة في أوكرانيا.

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