“الكاف” يحسم أمر حضور الجماهير لمباراة الزمالك والوداد

2022/02/25 | 08:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” من حضور الجماهير في مباريات الأندية المغربية بدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.وبعد الاتصالات المكثفة بين فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ومسؤولي الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، تم السماح لحضور جماهير الأندية المغربية في المنافسات الإفريقية.وأعلن نادي الوداد المغربي، طرح […]

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