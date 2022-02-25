اليوم.. خمس مواجهات في اختتام الجولة (23) لدوري الكرة الممتاز

2022/02/25 | 09:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تختتم، اليوم الجمعة، منافساتُ الجولة (23) لمسابقةِ دوري الكرةِ الممتاز للموسم الحالي، بإقامةِ خمس مبارياتٍ في ملاعب بغداد والمحافظات.ففي تمامِ الساعة (1:30) ظهراً يستضيفُ فريق النجف بملعبه فريق أربيل، ويملك فريق النجف (32) نقطةً، ويقف عند الموقعِ الثامن من تسلسل ترتيب الفرق، فيما يبلغ رصيد فريق أربيل (25) نقطة.ويضيّف فريق أمانة بغداد بملعبهِ […]

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خمس مواجهات في اختتام الجولة (23) لدوري الكرة الممتاز أولاً على ايرث نيوز.

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