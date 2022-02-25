الرئيس الأوكراني يستحدث مقرا للقائد الأعلى ويترأسه

2022/02/25 | 09:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أصبح فلاديمير زيلينسكي رئيسا لمقر القائد الأعلى للقوات المسلحة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "يونيان" عن مرسوم رئاسي اليوم الجمعة.

وذكرت الوكالة أن زيلينسكي أصدر مرسوما بشأن تشكيل "مقر القائد الأعلى"، الذي أصبح رئيسا له، فيما عين أليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الدولة للدفاع والأمن، منسقا للهيئة الجديدة.

ويضم مقر القائد الأعلى 18 عضوا بينهم رئيس خدمة أمن الدولة إيفان باكانوف، ووزير الخارجية ديمتري كوليبا، ورئيس هيئة حرس الحدود سيرغي دينيكو، ووزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف ورئيس الوزراء دينيس شميهال.

واكد الرئيس الأوكراني أن "استمرار العدوان الروسي يظهر أن عقوبات الغرب على موسكو ليست كافية".

بدوره، قال نائب وزير الدفاع الأوكراني ان وحدات الجيش الأوكراني تدافع عن مواقعها في 4 جهات حتى مع قلة أعدادها، مشيرا الى أن القوات الروسية قد تدخل مناطق خارج كييف اليوم.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه القوات المسلحة الروسية لليوم الثاني، عمليتها الخاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

المصدر: وكالات

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