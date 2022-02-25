بينها بلد عربي.. دول تدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا

2022/02/25 | 09:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والقوى الأوروبية ودول غربية أخرى الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن بعض الدول والأطراف دعمت وأيدت موقف موسكو في حربها على كييف، وفقا لصحيفة "إندبندنت".

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