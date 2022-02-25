حتى الساعة 7:15 صباح الجمعة في كييف.. 6 نقاط عليك معرفتها

2022/02/25 | 09:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشرقت الشمس فوق العاصمة الأوكرانية كييف، الجمعة، بعد ليلة تخللها دوي الانفجارات في أعقاب الغزو الروسي للبلاد الذي أعلن عنه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس.

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