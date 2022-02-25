أطعمة تمنع مرض السكري من النوع الثاني

2022/02/25 | 09:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يساهم تناول الأطعمة الصحية في منع العديد من الأمراض كمرض السكري من النوع الثاني ، إذ تحارب بعض الأطعمة بشكل فعال ارتفاع نسبة السكر في الدم.أشارت الطبيبة، مؤلفة كتب عن أسلوب الحياة الصحي، أليونا بولدي، إلى أن مرض السكري من النوع الثاني يعطل تنظيم الغلوكوز وأن تطوره يرجع بالكامل تقريبًا إلى النظام […]

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