2022/02/25 | 09:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المختص بالشأن الامني، كاظم الموسوي، ان التواجد الاميركي على مقربة من الحدود العراقية السورية في قاعدة التنف والحسكة والسيطرة على مواقع في دير الزور يؤكد وجود مخطط ارهابي يستهدف العراق وسورية في آن واحد.وقال الموسوي لـ /المعلومة/، ان “المعطيات تشير الى ان هناك تحركات اميركية لاعادة ترتيب خلايا داعش الارهابية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمني: تواجد اميركا قرب الحدود العراقية السورية يؤكد وجود مخطط ارهابي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمني: تواجد اميركا قرب الحدود العراقية السورية يؤكد وجود مخطط ارهابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).