شاهد بالفيديو.. خلو مدينة خاركيف من السكان ودخول القوات المسلحة الروسية ديمر في منطقة كييف

2022/02/25 | 09:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: A9nUmYkTO5U

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