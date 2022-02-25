2022/02/25 | 09:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أسفه لأن كييف “تُركت وحدها” في مواجهة الجيش الروسي الذي بدأ الخميس غزو بلاده.وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو نُشر على حساب الرئاسة الأوكرانية “لقد تركنا وحدنا للدفاع عن بلدنا، مضيفا “مَن هو مستعدّ للقتال معنا؟ لا أرى أحدا”.وشدد الرئيس الأوكراني على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيلينسكي: أوكرانيا تركت وحدها في مواجهة روسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيلينسكي: أوكرانيا تركت وحدها في مواجهة روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).