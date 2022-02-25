الرئيس الأوكراني: روسيا تضرب أهدافا عسكرية ومدنية

2022/02/25 | 09:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن القوات الروسية التي تهاجم بلاده توقفت عن التقدم في معظم الاتجاهات.وقال زيلينسكي أن روسيا استأنفت الضربات الصاروخية في الساعة الرابعة من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، لكن قواتها “مُنعت من التقدم في معظم الاتجاهات”.وأضاف زيلينسكي في كلمة بثها التلفزيون، إن الضربات الروسية استهدفت أهدافا […]

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