واشنطن تقرر إرسال 7000 جندي إضافي لدول البلطيق

2022/02/25 | 09:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

قررت الولايات المتحدة الاميركية، اليوم الجمعة، إرسال 7000 جندي إضافي لدول البلطيق.

وذكر مصدر مسؤول أن "ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن قررت ارسال هذا العدد الاضافي من الجنود الى دول البلطيق على خلفية الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا يوم أمس الخميس.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد سمحت في وقت سابق لكل من ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا بإرسال صواريخ أمريكية الصنع وأسلحة أخرى إلى أوكرانيا.

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